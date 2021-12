Vlahovic, l’urlo di Firenze per tentare il sogno proibito

L'urlo di speranza dei tifosi per far cambiare le idee a Vlahovic, per andare oltre ai soldi e alle ambizioni

I fiorentini in questo momento vedono Vlahovic e pensano: "Ma davvero devo perderlo a breve questo fenomeno?" e ti piange il cuore. D'accordo nel calcio le bandiere non esistono più da tempo, ma era dai tempi di Batistuta che non ci capitava un centravanti così. E allora proviamo a trattenerlo, non ci arrendiamo, ricorriamo ad ogni mezzo possibile. Proviamo ad andare oltre i soldi e le ambizioni e facciamo leva sui suoi sentimenti. Riempiamo il Franchi di striscioni che cantano il suo nome e facciamogli sentire l'affetto di una delle città più belle al mondo. E se anche tutto questo non dovesse funzionare, beh ce ne faremo una ragione, ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine. Come scrive La Repubblica, se anche lui bacia i tifosi quando fa gol, è già un buon segno. Alla fine ha 21 anni, e due stagioni in più a Firenze non potrebbero che renderlo ancor più forte e pronto per i palcoscenici più importanti del mondo. Con lui sarebbe tutto più facile, perché vedendo una mossa del genere della società e di Firenze, si aprirebbero gli occhi a molti altri giovani talenti.