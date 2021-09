Vlahovic, l’ottimismo di Commisso: le tappe per siglare il rinnovo

La partita per il rinnovo di contratto di Vlahovic non si è ancora conclusa, ma per Commisso e la Fiorentina regna l'ottimismo sul buon esito

Redazione VN

L’ottimismo di Commisso è un segnale forte e chiaro nella partita per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Ne è convinta La Nazione che stamani torna a fare il punto sulle trattative per il nuovo contratto del nove viola. La durata - dal 2023 al 2025 - non rappresenta un problema, l’ingaggio e la clausola rescissoria sono i veri nodi da definire. La prima offerta della Fiorentina era stata di portare lo stipendio di Vlahovic dagli attuali 800mila euro a 3,5 milioni. Prima che su Vlahovic si scatenasse la tempesta del mercato estivo, con Tottenham e AtleticoMadrid a bussare alla porta del giocatore.

La volontà di permanenza di Dusan e il rilancio di Commisso hanno aperto la strada al rinnovo che - scrive il quotidiano - alla fine arriverà. L’ingaggio, compreso di bonus, porterà il giocatore a guadagnare 5 milioni. La clausola rescissoria potrebbe assestarsi intorno agli 80 milioni di euro, una decina di più rispetto a quanto sembrava nei giorni caldi del mercato. Capitolo a parte le commissioni al procuratore, argomento meno scottante rispetto a qualche tempo fa. Per le firme vorrà esserci anche Rocco Commisso, dettaglio che circoscrive i tempi per la chiusura dell'accordo.