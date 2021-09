Vlahovic è tornato, Italiano sorride: con lui è tutt’altra musica

Sullo sfondo rimane la questione del rinnovo di contratto, ma adesso a prendersi la scena è il campo

" Vlahovic, carica serba per la viola di Italiano ": titola così il Corriere dello Sport. L'attaccante è a Firenze da ieri, insieme a Milenkovic, Nastasic e Terzi ha svolto seduta di scarico. A lui Italiano si affida per la trasferta di Bergamo.

Sullo sfondo rimane la questione del rinnovo di contratto, ma adesso a prendersi la scena è il campo. Su di lui si sono accese parecchie luci. La Fiorentina ha chiuso la porta all'Atletico Madrid, all'Inter, al Tottenham e all'Arsenal rinunciando ad ogni offerta anche in assenza di una firma sul contratto che scade a giugno 2023 per non privarsi dell'univo, vero e irrinunciabile punto di riferimento nella nuova stagione.

La Serbia se l'è portato via per una decina di giorni. Ora Italiano tira un sospiro di sollievo. Con lui è tutt'altra musica, non fosse altro per l'impatto su tutto il gruppo. L'Atalanta rappresenta un significativo appuntamento per capire a che punto è il progetto viola e se gli scenari futuri possono essere di gloria.