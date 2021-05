Vlahovic lotta come un guerriero, ma Palacio risponde presente grazie a Vignato

Per la Fiorentina la salvezza è ancora tutta da conquistare. E sabato c'è la Lazio

"Infinito e intramontabile Rodrigo Palacio, che ha messo la sua frimai su 3 gol portandosi a casa anche il pallone. Pensate che non segnava dal 28 settembre 2020, giorno di Bologna-Parma e c'è di più: è il giocatore con numeri più alti nella sua carta d'identità, precisamente 39 anni e 86 giorni, a finire per tre volte nel gabellino dei marcatori della stessa partita nella storia della Serie A. In Bologna-Fiorentina 3-3 chiusa sul 3-3 3 condotta dalla grande prestazione del campione argentino, si sono ritagliati una parte da protagonisti due ragazzi del 2000 che hanno tutte le potenzialità per regalarsi un futuro di luci e squilli di tromba. Il primo è Dusan Vlahovic che ha segnato due gol e giocato come un guerriere per l'intera partita. Il secondo è Emanuel Vignato, impiegato alle spalle della prima punta ma che all'atto pratico ha cantato e portato la croce in tutte le zone del campo, costruendo autentiche magie. Quelle che ha disegnato per i tre gol di Palacio e quella che ha donato a Barrow mettendolo solo davanti a Dragowski. Non solo: ha fatto una rincorsa da ultimo uomo fermando Vlahovic lanciato verso Skorupski e ha messo a rischio Caceres per un'entrata su di lui che avrebbe potuto portare anche al calcio di rigore. Perché non dirlo: ieri contro la viola, Vignaot è stato il calcio".