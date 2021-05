Bologna-Fiorentina: al Dall’Ara va in onda lo show “Difese da incubo”

Ora la Fiorentina affronterà la Lazio e la prossima settimana ci sarà Benevento-Cagliari

"Se fosse uno show televisivo, di quelli che tanto vanno di moda in questi anni, ci si potrebbe scherzare sopra e rinominarlo "difese da incubo". Quelle di Bologna e Fiorentina, che in un insolito derby dell’Appennino riescono a mettere in fila una serie di errori che non basterebbero ore e ore di filmati per rivederli tutti nel dettaglio. Finisce tre a tre e il punto se lo gode di più il Bologna, che per tre volte riesce a ribattere su una Fiorentina che per tre volte si era portata in vantaggio con uno scatenato Vlahovic e una spaccata di Bonaventura, che nelle ultime giornate si sta dimostrando sempre più decisivo. Abbracci, esultanze, la classifica che si allunga e i viola che a un certo punto schizzano a più sei sulla zona retrocessione occupata dal Benevento. Ma proprio quando stai per assaporare la svolta della stagione e la messa in sicurezza in vista della programmazione futura, ecco che un Palacio mai domo ed esaltato dalle sviste dei difensori viola, te ne rifila tre in un colpo solo e ti impone di dover fare i conti ancora con un calendario che la prossima giornata vedrà un incrocio decisivo. Benevento e Cagliari, separati da un solo punto (i sardi hanno pareggiato all’ultimo minuto in casa del Napoli) si affronteranno in una gara da brividi. Di quelli intensi che avranno sicuramente ripercussioni su tutte le contendenti alla salvezza. Compresa la Fiorentina, che la settimana prossima affronterà con qualche ora di anticipo ( sabato sera) la Lazio che ancora lotta per un piazzamento Champions".