Vlahovic, l’agente non ne vuole sapere: rischio perdita a zero?

La Fiorentina si sta innervosendo per la mancata collaborazione da parte dell'agente di Dusan Vlahovic e rischiano di perderlo a zero

Dusan Vlahovic non si esprime in nessun modo sul suo futuro e l'agente non si siede nemmeno al tavolo per ascoltare le offerte. L'agente del calciatore, Darko Ristic, non solo non ne discute, ma addirittura evita di ascoltare chi lo vorrebbe trattenere o, se messo alle strette, vendere il centravanti già in questo mercato di gennaio. Come scrive il Corriere dello Sport, l'agente non si sposta di un centimetro sulle richieste per il suo assistito e poco valgono le dichiarazioni, spesso anche molto forti, di Rocco Commisso e Joe Barone. Lo stallo ha decisamente innervosito i viola che sarebbe perfino disposta di cedere l'attaccante nelle prossime due settimane. Per adesso, tutte le offerte ricevute arrivano dall'estero, ma l'agente non ne vuole sapere. L'Arsenal sembra il club più deciso ad acquistare il giovane serbo, con l'Atletico Madrid meno presente, perché al momento non può spendere determinate cifre. Concentrati sull'evolversi della situazione anche Psg, City e Tottenham che ad agosto si presentò con intenzioni molto serie.