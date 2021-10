Vlahovic, la pressione sarà totale. E ogni mese in Viola gli costerà una fortuna

Il serbo dovrà mantenere il sangue freddo e, sul piano economico, i prossimi mesi saranno salatissimi

Sempre sul dischetto del rigore. Da oggi in poi, l'avventura di Dusan Vlahovic alla Fiorentina potrà essere sintetizzata così: pressione continua e guerra di nervi ad oltranza. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi in relazione allo strappo consumato fra Fiorentina e bomber serbo. "Dovrà continuare a sudare e segnare per non dare il via a mugugni o fischi, ma anche per non perdere il posto in squadra. Cosa che forse accadrebbe con maggiore facilità, se ci fosse un’alternativa in più oltre a Kokorin". Adesso la palla passa ai suoi agenti, che dovranno essere in grado di portare sul tavolo di Commisso un'offerta che soddisfi la società Viola il prima possibile. Già perché ogni mese in più passato a Firenze, rispetto alle cifre che avrebbe potuto guadagnare accettando il rinnovo, costerà un salasso al classe 2000. Si parla di circa 350mila euro al mese.