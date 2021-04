Vlahovic, la perla viola: per blindarlo servono garanzie

Dusan Vlahovic è il fiore all'occhiello della Fiorentina: ieri anche Rocco Commisso lo ha coccolato, ma per blindarlo serviranno garanzie e un progetto di qualità

Un abbraccio che dice più di mille parole. È quello fra il talento viola Dusan Vlahovic e il presidente Commisso, che nonostante la differenza di età riescono a comunicare in più modi. Lo hanno fatto anche ieri, come si legge sul Corriere Dello Sport: il quotidiano si chiede se sarà un segnale per il rinnovo. Bella domanda, al momento è presto per dirlo. Certo è che non sarà semplice blindarlo. Proprio dal Sassuolo ha cominciato: all'andata ha segnato il secondo sigillo stagionale e da allora non si è più fermato, fino ad arrivare ai 15 attuali. Il tempo per migliorare ancora non manca: otto partite sono tante e Iachini spera di puntare ancora su di lui per centrare la salvezza.