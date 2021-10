Vlahovic: la Juventus è in pole, ma teme il pericolo Premier

La Juventus fa sul serio per Vlahovic, ma c'è anche un forte interessamento dalla Premier League per il serbo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus fa sul serio per Dusan Vlahovic. A differenza di molti altri club, non ha il dovere di trovare urgentemente una nuova squadra ad un suo attaccante per liberare spazio, quindi ha tutte le carte in regola per provare l'affondo.