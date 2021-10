Vlahovic, il Liverpool resta vigile: i numeri del serbo

Forte interesse del Liverpool di Klopp per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che adesso non può sbagliare nessun colpo

Ci sono molti spettatori interessati per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Tra gli ultimi, ma molto decisi, c'è l'avvento del Liverpool di Jurgen Klopp, che ha bisogno di rafforzare il reparto offensivo della sua squadra. In passato, il tecnico tedesco aveva provato interesse per un altro giocatore ai tempi viola, Federico Chiesa, incassando un secco no da parte della Fiorentina. Infatti secondo quanto detto da Il Corriere dello Sport, l'accordo di Vlahovic scade nel 2o23 e la posta è tutta da giocare e il rientro dalla sosta non può che essere un fattore importante per il ri-lancio. Nel 2021 ha statistiche monstre, 21 gol fino ad ora totalizzati in Serie A, superando sia Ronaldo che Immobile. A prescindere da come sarà il futuro, il serbo adesso ha solo una parole nella testa: vietato sbagliare.