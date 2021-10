Vlahovic, adesso non puoi più sbagliare

Vlahovic adesso ha tutti gli occhi puntati su di lui. Vietato sbagliare.

Dusan Vlahovic adesso ha tutti gli occhi addosso e tante possibili critiche i caso di errori. Il giocatore serbo non ha vie di fuga. C'è da dire che per Vincenzo Italiano il classe 2000 resta comunque al centro del progetto. Il tutto dipenderà anche da lui, perché scaricando l'attuale procuratore, la trattativa potrebbe riaprirsi. Commisso nella lettera del comunicato sul mancato rinnovo di Vlahovic, ha fatto riferimento alla professionalità del serbo e pure Italiano non rinuncerà al suo centravanti tanto facilmente. Infatti, secondo Il Corriere dello Sport, almeno fino a gennaio la situazione rimarrà questa, poi decideranno cosa fare. E' proprio in questo momento che l'attaccante ex Partizan deve dimostrare quella freddezza con tutti gli occhi addosso che si preparano a criticarlo ad ogni minimo errore.