Vlahovic inamovibile. Commisso accetterà solo offerte all’altezza

Vlahovic non rinnova, ma è lui l'attaccante titolare della Fiorentina

Repubblica Firenze si concentra su Dusan Vlahovic , in gol con la Serbia nella gara contro il Lussemburgo. Il serbo ha ambizioni e stimoli, come portare la sua nazionale al mondiale in Qatar. Nell'articolo si legge:

"E' giusto ritenerlo inamovibile e pretendere da lui il massimo fin quando sarà l’attaccante dei viola. Sono assurdi i discorsi di un’eventuale panchina o di una tribuna punitiva per un talento del suo calibro. Il rinnovo e la questione del prolungamento di contratto, di fatto chiusa dalle parole di Commisso, andranno superati sul campo. Così come Vlahovic dovrà andare oltre alle eventuali critiche che potrebbero arrivare dai tifosi viola al Franchi o in trasferta. A partire dalla prossima sfida contro il Venezia, tra una settimana. Nessuno sa quel che potrà accadere sul mercato, specie quello di gennaio dalle modalità imprevedibili. Commisso accetterà soltanto offerte ritenute all’altezza del valore reale di Vlahovic, che comunque ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Fiorentina. Se non arriveranno, giusto andare avanti fino a giugno col giocatore schierato titolare e al quale richiedere gol, giocate e movimenti a supporto della squadra".