Vlahovic, rinnovo con clausola in vista? C’è Belotti sullo sfondo

Prove d'intesa fra Dusan Vlahovic e la Fiorentina.

Un tesoro che la società non vuole assolutamente perde. Niccolò Ceccarini definisce così Dusan Vlahovic nell'edizione odierna di Repubblica Firenze. Autentico uomo simbolo della Fiorentina dell'ultimo periodo, Vlahovic continua a stupire a suon di gol. C'è un problema per quanto riguarda il serbo, ed è relativo al suo contratto, che scadrà nel 2023. Rocco Commisso vuole trattenerlo promettendogli una maglia da titolare e la centralità nel progetto Viola. L'aspetto economico, però, è altrettanto fondamentale. Dusan guadagna poco meno di un milione di Euro all'anno e la dirigenza Viola sa che dovrà garantirgli uno stipendio ben superiore: si parla di 2,5 milioni più bonus. Classe 2000, il serbo è ad oggi una delle punte più richieste in Europa, con la sua valutazione che è schizzata a 50 milioni. Una clausola rescissoria nel rinnovo di contratto di Vlahovic non è un'ipotesi da escludere.

Intanto, le pretendenti iniziano a farsi avanti. Milan e Roma in Italia e Borussia Dortmund all'estero: sono queste le squadre maggiormente interessate al bomber. La Fiorentina, dunque, deve assolutamente accelerare i tempi e, in caso di addio, designare prontamente un erede. In questo senso, il sostituto di Dusan potrebbe essere Andrea Belotti. Il centravanti granata, infatti, non ha ancora trovato un'intesa sul rinnovo col suo club e potrebbe lasciare il Torino in estate.