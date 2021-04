Ribery: lascia o dimezza? La decisione soltanto a fine stagione

La Fiorentina ha presentato la propria offerta a Ribery per restare in viola ancora un altro anno

La Fiorentina ha bisogno di Ribery in campo, per la delicata rincorsa alla salvezza. Così scrive La Gazzetta dello Sport, affrontando il discorso relativo al rinnovo del fuoriclasse transalpino. FR7 tornerà titolare col Sassuolo: Iachini lo rimetterà al suo posto, alle spalle di Vlahovic. Capitolo rinnovo, Franck ne sta parlando con il presidente Rocco Commisso. Il campione francese ha voluto tranquillizzare il patron: lui in testa ha solo e soltanto la salvezza della Fiorentina. La retrocessione sarebbe una macchia nella sua fantastica carriera. A risultato centrato, le due parti torneranno ad incontrarsi. La Fiorentina - secondo la rosea - sarebbe disposta a rinnovare di un anno il contratto, ma con ingaggio dimezzato, da quattro a due milioni. Oltre a chiedere a Ribery di accettare un ruolo non da titolare inamovibile. Il giornale si chiede: Ribery entrerà in questa nuova dimensione, oppure preferirà chiudere la sua carriera altrove?