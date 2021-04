Vlahovic, il contratto spaventa la Fiorentina. La sfida di Commisso

Al bivio il destino del serbo, mentre la squadra deve ancora conquistare la salvezza sul campo, si allungano le ombre sul suo futuro

Non sempre però i numeri del serbo rendono felice la società, il chiaro riferimento è alla scadenza del contratto con i Viola (datata giugno 2023). Gli estimatori, riporta il quotidiano, sono tanti e ovunque. Per non farselo sfuggire il presidente Rocco Commisso dovrà vincere la propria sfida personale e trattenerlo a suon di milioni, ma anche di idee. Obbligatorio rilanciare il progetto sportivo della Fiorentina, da troppo tempo arenato, per far fronte agli assalti delle big europee dal Real Madrid al Manchester City. Senza dimenticare il vasto gradimento delle "ricche" di Germania ed Italia. Proprio una di quest'ultime, la Juventus, arriverà domenica pomeriggio allo stadio Artemio Franchi per dar vita ad una nuova battaglia in questo teso finale di campionato.