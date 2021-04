Sconcerti: “Vlahovic? E’ padrone del suo destino. La Fiorentina…”

Per il noto giornalista il club gigliato deve giocarsi il tutto per tutto per riuscire a trattenere il serbo ma l'ultima parola sarà quella dell'attaccante

Redazione VN

La Fiorentina deve fare di tutto per trattenere Dusan Vlahovic, ma a decidere, alla fine, sarà proprio il giocatore. Questo, in sintesi, il pensiero di Mario Sconcerti. Il noto giornalista e tifoso viola ha parlato a TMW Radio proprio del futuro del centravanti gigliato, dicendo: "Non va venduto, ma bisogna attendere a fine stagione cosa deciderà il giocatore. Del resto è Vlahovic stesso il padrone del suo destino. Sarà lui a scegliere se restare e perché farlo, oppure lasciare la Fiorentina. Vediamo cosa succede".