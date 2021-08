Vlahovic gioca, ma ancora manca la firma del rinnovo

Nella partita di ieri Vlahovic ha giocato 90'. Allo stadio c'era il suo agente, che dopo la partita ha avuto un incontro con Barone.

Come riporta Tuttosport, c'è Vlahovic per tutti i 90' della Fiorentina nella partita di ieri contro l'Espanyol, ed è stato proprio l'attaccante ad inaugurare i calci di rigore, battendo, con una rasoiata di sinistro delle sue, il portiere spagnolo. La presenza del suo agente, Darko Ristic, alla partita di ieri è sicuramente un passo importante per sbloccare la trattativa. Il giocatore ha sempre dichiarato amore alla Fiorentina e pur avendo tante squadre che lo cercano in Europa, anche durante il ritiro a Moena ha mostrato che con la testa pensava solo a fare bene con la maglia viola, per dimostrare al pubblico e soprattutto alla società le sue intenzioni.