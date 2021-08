Vlahovic e Nico Gonzalez, la coppia che fa sognare (mercato permettendo)

Due stelle per l'attacco della Fiorentina. Se i Viola blinderanno Vlahovic ci sarà da divertirsi

La suggestiva presentazione di Nico Gonzalez al Circolo Canottieri ha acceso una scintilla in tutti i tifosi Viola. Come scrive il Corriere Fiorentino in edicola oggi, immaginarlo insieme a Vlahovic nel tridente d'attacco Viola fa sognare a occhi aperti. Resta però un'incognita: i due giocheranno effettivamente insieme? Il bomber classe 2000 è infatti finito nel mirino di Tottenham e Atletico Madrid, uniche due società che sono in grado di avvicinarsi alla richiesta di Commisso per Dusan. La Fiorentina, comunque, non ha intenzione di privarsi del suo bomber principe e, in questo senso, vuole sbrigare al più presto la pratica relativa al rinnovo. La svolta potrebbe essere rappresentata dall'arrivo del patron Viola a Firenze dopo Ferragosto.