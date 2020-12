Vlahovic e Montiel, le strade si separano ancora: c’è il prestito per lo spagnolo

La Nazione dedica un approfondimento a Dusan Vlahovic e Tofol Montiel, autentici mattatori della Coppa Italia Primavera 2019 e oggi patrimonio a disposizione della Fiorentina, che ha studiato una crescita ponderata per entrambi. Prandelli ha dato fiducia al ragazzo serbo e si sta vedendo ripagato alla lunga, mentre la società lavora su un rinnovo (scadenza 2023) che negli ultimi mesi ha proceduto a rilento, anche per via delle offerte di Roma, Tottenham e Lipsia pervenute in estate. Il giocatore è molto legato a Firenze, ma Pradè e Barone vogliono mettere un punto alla discussione già a gennaio. Montiel invece verrà mandato in prestito, con buona pace della fetta di tifoseria che vorrebbe vederlo più spesso all’opera in viola. Nessuna offerta interessante per adesso, ma la soluzione verrà trovata presto.

E per l’attacco rimane viva la pista Scamacca