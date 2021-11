Vlahovic e il sogno di lasciare la Fiorentina “da grande”

Vlahovic non vuole lasciare la Fiorentina in questo modo. Vuole regalare gol e spettacolo fino al termine della stagione

Dusan Vlahovic avrebbe fatto capire, per quanto l'entourage si ostini a ribadire che i rapporti con la Fiorentina sono nulli, di non essere convinto di "abbandonare" la società gigliata a gennaio. Infatti il giocatore, ha la voglia di lasciare i viola da vincente. Ovvero, farla tornare dove merita, ossia in zona Europa. Ma per farlo serve rimanere fino a giugno. Come ribadisce La Repubblica, al di là delle critiche, il pensiero è quello di lasciare la Fiorentina, avendo regalato il massimo delle sue giocate e di gol, dimostrando di essere un vero professionista fini all'ultimo.