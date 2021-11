Difficile, sì, ma la Juve e gli ex Juve non mollano Vlahovic: che intrigo

Il centravanti serbo è al centro di una trattativa continentale

Detto delle difficoltà oggettive che la Juventus riscontrerà nel trattare Vlahovic a gennaio, il Corriere Fiorentino ribadisce che l'interesse dei bianconeri per il bomber che sabato farà loro visita in campionato è reale. I colloqui con l'entourage proseguono fitti, tant'è che c'è chi ha ipotizzato un accordo già in essere tra le parti dietro alla mancata firma sul rinnovo di contratto. Ma le richieste della Fiorentina per gennaio scoraggiano qualsiasi tipo di velleità bianconere. Ci sono poi, oltre alle big d'Europa come PSG, City e Bayern, altri due ex juventini che puntano forte il serbo: si tratta di Conte e Paratici, da poche ore riuniti al Tottenham, che opereranno insieme con ampie garanzie economiche da parte del club, pronto a soddisfare le loro richieste. L'incontro con Barone e Pradè a Londra non sembra affatto casuale...