Nazione spiega: “Vlahovic alla Juventus, i motivi del no e la fila europea”

Tutto porta a una soluzione diversa rispetto a quella verificatasi ormai troppe volte in passato

La Nazione in edicola oggi insiste sulla bassa probabilità di vedere Vlahovic partire a gennaio; di conseguenza, il costo del suo cartellino andrebbe a diminuire, mentre quello delle commissioni per la sua agenzia ad aumentare. Ma in generale, prosegue il quotidiano, ci sono dei motivi che scoraggiano un ennesimo passaggio di una stella viola alla Juventus: numero uno, al bilancio in rosso dei bianconeri (389,2 mln di indebitamento, 209,9 di perdita) si aggiungeranno a giugno 2022 i 40 milioni più 10 di bonus probabilissimi pattuiti nel 2020 per Chiesa; scovare un altro capitale per Vlahovic sembra arduo. Numero due, Commisso non vuole vendere ai bianconeri che come ultima opzione. Più verosimile che a Manchester City e Atletico Madrid si aggiungano il Tottenham e altre grandi del calcio europeo.