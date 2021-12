Vlahovic e Gonzalez, la coppia giusta per l’Europa sotto la regia di Italiano

Una coppia davvero esplosiva

In pochi in Serie A possono fregiarsi di avere in squadra due elementi di grande spessore come Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Due calciatori in grado di spostare gli equilibri e, al contempo, essere perfettamente complementari. E la dimostrazione l'abbiamo avuta al Dall'Ara: se gli avversari ingabbiavano Vlahovic, c'era Nico che spuntava dappertutto. Vincenzo Italiano punterà su di loro il più possibile per far continuare a volare la Fiorentina in classifica. Come scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, "DV9 e NG22 sono le sigle giuste per l’Europa. Insieme stanno portando la Fiorentina in alto, stanno provando ad allungare in classifica, a ricollocarsi dove Firenze merita. Quando Vlahovic se ne andrà, l’argentino e il serbo si separeranno ma avranno in comune per sempre una maglia viola da onorare insieme per mesi".