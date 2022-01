Vlahovic da ieri a Torino con un transfer protetto

Vlahovic potrebbe debuttare già il 6 febbraio contro il Verona

Compleanno a Torino. Dusan Vlahovic compie oggi 22 anni e li festeggerà nella sua nuova città. Il bomber serbo - scrive il Corriere dello Sport - è arrivato infatti ieri sera in tarda serata nel capoluogo piemontese con un trasferimento protetto, visto che è in attesa del tampone negativo dopo che nei giorni scorsi, alla vigilia della trasferta di Cagliari dello scorso weekend, era risultato positivo al Covid, e per questo motivo l’aveva saltata. Ecco, oggi sarà un giorno importante sotto questo aspetto: Vlahovic effettuerà il test e se darà il responso negativo auspicato, potrà mettere in agenda subito le visite mediche per il suo nuovo club. L’intenzione della Juve infatti è di fargli svolgere le visite mediche, se tutto va bene già oggi.