Vlahovic, il “cavallo di Troia” di Ristic: 10 milioni all’agente

All’attaccante 7 milioni a stagione fino al 2026

"Mancano solo le visite e la firma sul contratto. Ieri Juventus e agenti di Dusan Vlahovic hanno trovato l’accordo su ingaggio e commissioni: 7 milioni a stagione fino al giugno 2026 per il giocatore e circa 10 milioni per il procuratore. Dunque, Vlahovic è un giocatore della Juve": così Repubblica Firenze.

Il quotidiano prosegue concentrandosi su Ristic, agente del serbo, e dell'agenzia con la quale l'attaccante ha firmato il suo primo contratto da professionista: "A segnalare Vlahovic ci pensò l’allora allenatore dei classe 2000 delle giovanili del Partizan, Milan Ristic, fratello di Darko. Vlahovic fin da ragazzino si è sempre affidato a quel procuratore che in passato ha avuto un ruolo nell’amministrazione del Partizan e che ha ottenuto la specializzazione in economia e marketing proprio a Firenze, alla European School of Economics (Ese). Ristic ha affidato a Vlahovic le fortune della sua agenzia, con sede a Belgrado e tappezzata di foto di Dusan. Vlahovic, oltre a essere un talento, ha rappresentato per Ristic il “cavallo di Troia” per sfondare e arrivare fino al club già ambito da sempre per il procuratore serbo. Quella Juventus che fin dall’inizio dell’avventura di Vlahovic a Firenze era nei pensieri di Ristic".