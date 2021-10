Vlahovic, Commisso rischia il Chiesa-bis. Che dietro ci sia di nuovo la Juve?

La Fiorentina rischia di perdere Vlahovic a zero, ma anche a prezzo di saldo. Il timore è l'accordo tra il serbo e un altro club

Nonostante l'appello e l'attacco frontale di Rocco Commisso ad agenti e commissioni, la Fiorentina rischia di rivivere un secondo caso-Chiesa nei prossimi mesi, con Dusan Vlahovic protagonista. La Gazzetta dello Sport ipotizza come l'entourage del serbo abbia già un accordo di massima con un altro club, che punta a portarsi a casa l'attaccante a parametro zero nel 2023 oppure nella prossima estate con il valore del cartellino dimezzato.

Proprio questa seconda opzione farebbe rivivere al club viola un percorso quasi analogo a quello che ha accompagnato la cessione di Federico Chiesa alla Juventus: se nel 2020 il rifiuto al Liverpool costrinse la Fiorentina a dire sì ai bianconeri a settembre per evitare di perderlo a zero, stavolta Commisso proverà a montare un'asta per provare a proteggere il valore dell'attaccante. Ma c'è il rischio che anche Vlahovic abbia dato la sua parola ad un club (che siano di nuovo la Juve?) e che la Fiorentina si trovi costretta a cederlo a prezzo di saldo.