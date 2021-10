Caso Vlahovic: Commisso avrebbe rifiutato un’offerta da 60 milioni

Dalla Serbia: l'entourage di Vlahovic non sarebbe disposto ad aprire una trattativa con la Fiorentina

"Nella stesse ore (in cui Commisso parla dagli Stati Uniti, ndr) da Belgrado rimbalza nuovamente l'idea che Vlahovic non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina e che l'entourage non sarebbe disposto ad aprire un nuovo tavolo per la trattativa dopo che la scorsa estate la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta da 60 milioni di bonus. Sarebbe stato il presidente Commisso a non volerlo cedere e a far saltare un accordo già trovato fra l'entourage e il club acquirente. Una versione che eventualmente andrebbe a stridere con quanto detto dallo stesso Vlahovic che poco tempo dopo aveva dichiarato di non aver lasciato Firenze per una sua scelta personale".