Vlahovic, Castrovilli e compagnia: vietato buttare al vento un’occasione

Che i talenti non manchino, almeno in prospettiva, è un dato di fatto. Ma in prospettiva, appunto. Perché in questa stagione Vlahovic, Castrovilli, Chiesa su tutti non sono ancora riusciti a mettersi in luce. Il Corriere Dello Sport si focalizza proprio sui tre nomi che possono rappresentare un roseo futuro per la Fiorentina (e per i bilanci), ma che per motivi diversi non sono ancora riusciti a dimostrarlo.

Il primo, al di là dei pochi gol segnati soprattutto in relazione alle diverse occasioni da gol avute, ha dato la sensazione di sbagliare troppo nella zona calda, vuoi per la mira, vuoi per la scelta.

Il serbo ha rimediato un rosso gratuito contro la Lazio, una leggerezza non da poco per chi si candida ad essere l’attaccante trascinatore della squadra e un’assenza molto pesante in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Secondo il quotidiano, se ne potrebbe riparlare in futuro: prima potrebbe essere utile un prestito in una squadra di Serie A di più bassa classifica.

Infine Castro: si è sempre distinto per un buon equilibrio in campo, ma gli erroracci contro il Sassuolo sono stati un vero e proprio black-out. Ci siamo sbagliati anche su di lui?

Questi ragazzi hanno però tutti una grande fortuna: allenarsi insieme a un fenomeno come Franck Ribery. Al momento è quella la loro grande occasione.