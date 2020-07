Chiesa-Castro, ma valete davvero così tanto? Gli Azzurri viola in cerca di riscatto

Chiesa-Castrovilli, mai così deludente come contro il Sassuolo il rendimento della coppia di giovani Azzurri viola. La Nazione approfondisce: per il numero 25 non è una novità, almeno in tempi recenti, dato che l’impiego da attaccante non ha mai portato i risultati sperati. Diverso il discorso di Castrovilli, che per la prima volta ha steccato totalmente, forse per via delle tante partite ravvicinate. Il suo agente, Minieri, gli ha fatto visita ieri al Centro Sportivo. I due dovrebbero essere, con Ribery, i trascinatori della Fiorentina, ma ierilaltro hanno solo contribuito ad affossarla. E il valore di mercato non può che calare. Impensabile, ora come ora, vendere Chiesa a 70 milioni, forse anche Castrovilli a più di 40, sia per il ribasso dovuto alla pandemia, sia per le prestazioni offerte dalla Fiorentina e dai giocatori stessi. Adesso serve un pronto riscatto.