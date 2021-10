Vlahovic alla Juventus? Difficile che Commisso avvalli l’operazione

Più facile che la Fiorentina ceda il serbo all'estero, a gennaio o in estate

"Gennaio è lontano": titola così il Corriere Fiorentino che sottolinea come sia prima di tutto necessario tutelare patrimonio tecnico (ed economico) rappresentato da Vlahovic. Roma e Inter, in tempi diversi, avevano già pensato a lui ma se c’è un club che sta programmando un investimento pesante in attacco quello è la Juventus. Ceduto Ronaldo i bianconeri si sono sistemati con Kean e Morata (in prestito) ma restano alla finestra per una punta mentre in termini di bilancio, sul quale pesano le tranche del pagamento di Chiesa, gli aumenti di capitale della proprietà vanno in questa direzione. Difficile, forse impossibile, che Commisso avalli però un’operazione Chiesa bis, sia per le modalità di pagamento che stavolta non accetterebbe che per un ritorno d’immagine negativo.