La richiesta della Fiorentina a Vlahovic: il cambio dei procuratori

La Fiorentina cerca di tendere la mano al serbo

La Fiorentina non ha chiuso i rapporti diplomatici con Vlahovic, perché evidentemente ha motivo di considerare il giocatore immerso in un gioco al rialzo che lo riguarda in modo parziale, ma si aspetta una mossa significativa da parte di Dusan: il cambio dei procuratori . Così scrive La Nazione.

Mentre la Fiorentina fa informalmente sapere che i primi infruttuosi tentativi di rinnovare il contratto di Vlahovic risalgono al dicembre 2020 (subito dopo la promozione a titolare da parte di Prandelli) dalla Versilia arrivano avvistamenti del manager Darko Ristic, che in linea con lo stile discreto della ditta avrebbe individuato una base in Toscana per seguire da vicino – ma non troppo – gli sviluppi del caso Vlahovic.