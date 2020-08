Vlahovic al Verona, prima certezze dal mercato. Un compagno potrebbe seguirlo

Il Verona ha avanzato la sua offerta: prestito annuale con opzione per una seconda stagione di Dusan Vlahovic in Veneto. Iachini e la Fiorentina hanno posto un veto sulla possibilità di inserire un riscatto, ma prima della cessione in prestito il Mister attende novità dal mercato. Piatek resta un obiettivo sensibile, così come Mandzukic, ora che è confermata la permanenza di Conte a discapito dell’arrivo di Allegri sulla panchina dell’Inter. Un altro prestito verso Verona può essere quello di Marco Benassi, che ormai non ha più spazio in viola e potrebbe cercarlo alla corte di Juric. Lo scrive La Nazione.

