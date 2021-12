Vlahovic, adesso puoi fare più di Cristiano Ronaldo

Vlahovic sta viaggiando con statistiche impressionanti. Con la doppietta di ieri è a quota 32 reti in un anno solare, a -1 da CR7

Dusan Vlahovic è un attaccante completo. Ovunque gli arrivi la palla, riesce sempre a trovare il modo per segnare. Sono queste le doti di un grande bomber e noi ce l'abbiamo. Vlahovic ha segnato 15 reti in 17 partite in questo campionato di Serie A. Ieri un'altra doppietta, che lo ha riportato nuovamente in testa alla classifica dei marcatori. Come riporta il Corriere dello Sport, dal 2000, anno in cui lui è nato, ad oggi, l'elenco dei centravanti che nelle stesse giornate avevano segnato almeno le stesse reti è impressionante: Cristiano Ronaldo, Immobile, Icardi, Toni, Higuain, Trezeguet e Shevchenko. Negli ultimi sessant'anni solo Ronaldo e Toni hanno realizzato più di 30 goal in un anno solare. Il serbo con la doppietta di ieri ha superato Toni, che era fermo a quota 31, ed è a -1 da CR7. Sono cifre che fanno paura, ma che non descrivono in modo compito le qualità di questo ragazzo. Con un giocatore di questo spessore e con il quinto posto confermato, adesso si può veramente pensare al grande ritorno in Europa.