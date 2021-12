Un poker di maturità: Fiorentina più consapevole dalla propria forza

Terza vittoria di fila e quinto posto solitario

Fiorentina-Salernitana, il commento del Corriere Fiorentino: "Una vittoria nel segno della continuità, senza correre rischi in difesa e mettendo in cassaforte i tre punti grazie alla terza doppietta stagionale di Vlahovic. La Fiorentina continua a correre veloce, forte di una classifica che la vede al quinto posto in piena corsa per l’Europa e di un gioco che la squadra ha dimostrato di saper gestire a seconda dei momenti della partita.