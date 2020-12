Viviano entusiasta: “Prandelli ha avuto ragione, importante scacciare le paure”

Emiliano Viviano, grande tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio per commentare l’impresa di Torino della squadra gigliata:

“C’era bisogno di questo risultato. I miglioramenti della squadra si erano visti nelle ultime due partite, ma quando il risultato non arriva ci sta sempre un po’ più di paura e meno fiducia in te stesso. Callejon malato, Ribery per un periodo in calo, sono tutte cose che pesano, eppure ne siamo venuti fuori. Peccato che con la Juve valga solo tre punti, ma per noi vale sempre molto di più. Il sedicesimo posto? Se siamo lì, vuol dire che ce lo siamo meritato. Come ha detto Biraghi, si vedrà col Bologna se il passo avanti è stato fatto davvero. Genoa e Torino nelle ultime due posizioni fanno impressione, ma se non trovi la quadra questi sono i risultati. Prandelli ha avuto ragione nel dare continuità a Vlahovic. Commisso? Ho avuto il piacere di parlare con lui e Barone, conosco bene Pradè. Non è facile gestire un gruppo così numeroso, con degli scontenti e delle dinamiche che non sono così scontate, come quelle legate agli allenatori. Il tutto e subito difficilmente arriva. Dal mercato mi aspetto semplicemente che vengano soddisfatte le richieste di Prandelli, sono sicuro che saranno mirate perché ho avuto il Mister in Nazionale e penso sia un grande allenatore. Credo ci saranno uscite in attacco, sulle entrate ho letto dei nomi che non credo possibili”

