Viviano: “Per Fiorentina bel test. Società, squadra e tecnico meritano fiducia”

In vista della gara di questa sera contro l'Istanbul Basaksehir, Emiliano Viviano , attuale portiere del Fatih Karagümrük Spor Kulübü, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Ieri sera - si legge nel quotidiano - l'ex viola è stato a Istanbul per salutare la squadra di Italiano in ritiro.

"Per la Fiorentina oggi sarà un bel test - dice -. Siamo comunque alla seconda gara del girone e nulla sarà perduto. È vero, la Fiorentina sta faticando a livello di risultati e sta avendo qualche black out, ma è anche vero che ci sono state gare in cui avrebbe meritato di vincere. Penso a quella con la Juventus per esempio, ma anche a quella con lo stesso Riga in Europa. Però, ripeto, stasera sarà un bel test che sono curioso di vedere. Loro sono secondi in classifica non per caso e sono un squadra vera.