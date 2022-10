Viviano: “La squadra è viva. Contro l’Inter gara persa per errori arbitrali.”

"Le aspettative per questa stagione erano altre, ma non dobbiamo fare drammi. Ci sta girando tutto un po’ male, bisogna stringersi intorno alla squadra come tifosi e città. Inter? Prendo il buono che ho visto, prima della partita non ero fiducioso. L’Inter era in fase di rilancio, mi aspettavo una sfida difficile. La reazione è stata ottima, poi la partita è stata persa anche per errori arbitrali. Ho visto una squadra viva, più cattiva del solito. Torreira? Ci sentiamo spesso. E’ un ragazzo top, abbiamo giocato insieme alla Samp. È innamorato di Firenze, mi ha detto che questa città lo ha cambiato. Lui era uno solitario, a Firenze ha vissuto in modo diverso. Sicuramente avrebbe voluto restare, purtroppo è successo qualcosa oltre la sua volontà. Futuro da allenatore in viola? Mi volete far rodere il fegato per forza (ride, ndr). Se da giocatore ci sono delle responsabilità, da allenatore ce ne sono di più perché bisogna pensare a 25 teste. Vediamo, chi lo sa, sicuramente sarebbe una cosa da fare più avanti, dopo aver accumulato più esperienza"