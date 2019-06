Viviano, il ritorno è sempre più vicino. Ma che fine farà Dragowski?

Su Repubblica, nel pezzo dedicato al mercato, troviamo anche la situazione portieri per la Fiorentina. Nelle scorse ore abbiamo raccontato di come Emiliano Viviano sarebbe prontissimo a tornare a Firenze in un’operazione semplice e veloce. Con il sì della società viola, l’estremo difensore della Spal arriverebbe ben volentieri a giocarsi il posto con Lafont e Dragowski. Da risolvere il nodo con lo Sporting Lisbona, che inizierà la preparazione a breve ma non dovrebbe fare problemi a liberarlo dall’ultimo anno di contratto residuo. Un eventuale ritorno, però, spingerebbe il polacco lontano da Firenze: i viola non fanno mistero di puntare su Lafont, ma nemmeno i mesi strepitosi a Empoli potrebbero bastare a Drago per convincere la dirigenza viola. Su di lui in Italia c’è il Lecce, mentre all’estero è richiesto dal Bournemouth.