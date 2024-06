Vive le piste Mateta e Pavlidis. Sul greco c’è la concorrenza di Sartori

Sugli attaccanti che giocano in Italia la Fiorentina sta riscontrando vari problemi. Per questo motivo si scaldano le piste per due attaccanti stranieri

Sulle piste "italiane", per quanto riguarda l'attacco, la Fiorentina sta riscontrando non pochi problemi. Restano per questo vive le piste per Jean-Philippe Mateta, vecchio pallino di Pradè quando il francese giocava nel Mainz e Vangelis Pavlidis. Per quanto riguarda il greco, bisogna fare un discorso più dettagliato.