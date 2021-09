Vittorie ed esperienza internazionale. Fiorentina, ecco Odriozola

Il basco ha fatto subito capire di voler lottare per grandi obiettivi

Un occhiolino alla fidanzata e una strizzata d'occhio anche a Firenze. È iniziata così la conferenza stampa di presentazione di Alvaro Odriozola. "Sono stato al Real e al Bayern e ho pure vinto", il basco si presenta così, con la grande sicurezza di chi ha già tanta esperienza internazionale. I Fiorentini non vedono l'ora di poterlo guardare in campo. Il suo esordio sarà a Bergamo al termine della pausa Nazionali, lui non farà mancare la sua voglia di combattere e di stupire sull'out di destra. Lo scrive il Corriere dello Sport.