Odriozola: “Fiorentina club storico, non vedo l’ora di iniziare. Il 29…”

Di seguito le prime parole del terzino spagnolo Alvaro Odriozola al sito ufficiale della Fiorentina nel giorno dell'ufficialità del suo arrivo in viola: "Sono molto felice di essere qui, in un club storico come la Fiorentina. Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi e a giocare, e a fare una grande stagione, sono sicuro che lo sarà. Non vedo l'ora anche di conoscere una città come Firenze, della quale mi hanno parlato benissimo, e anche i nostri tifosi. Ho già parlato con Callejon, lo conosco ed è una persona meravigliosa, oltre che un grande giocatore. Il numero? Ho scelto il 29, è un numero speciale per me, debuttai con quello sulle spalle alla Real Sociedad".