Vittorie, calcoli e speranze: la Fiorentina in Europa dipende da se stessa

Sulle pagine di Repubblica troviamo un focus legato alle combinazioni di qualificazione per la Fiorentina in Conference League. Tutto passa, ovviamente, da un successo oggi contro gli Hearts, che significherebbe quasi certezza di secondo posto: poi ci saranno da fare i calcoli per approdare al primo. I viola dovranno battere gli scozzesi e poi guardare in Turchia sperando in un altro passo falso del Basaksehir con il RFS, cercando di rimanere aggrappati alla prima posizione che significa approdo matematico agli ottavi.

Turchi a quota 7, viola a quota 4, poi Hearts e Riga rispettivamente a 3 e a 2 punti. Gli obiettivi chiari e primari sono due: blindare la seconda piazza e provare a tenere la scia del Basaksehir, in vista dello scontro diretto fra due settimane. Con una vittoria questa sera il secondo posto non sarebbe in discussione, mentre in caso di non vittoria dei turchi la Fiorentina sarebbe abbastanza clamorosamente in corsa per la prima posizione. Anche perché in questo momento è quantomeno rischioso giocare un play-off trabocchetto contro le squadre "retrocesse" dall'Europa League, con nomi che rischiano di diventare insidiosi. Primo posto significherebbe invece giocare con estrema tranquillità in campionato e in Coppa Italia a gennaio, concentrandosi sulla risalita in classifica in Serie A. Ma intanto un passo alla volta: servono tre vittorie, altrimenti sperare in tante combinazioni.