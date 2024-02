Vittoria larga, ma ora la Fiorentina dimostri di essere davvero guarita

Il 5-1 al Frosinone è un segnale, piuttosto netto, ma non può bastare da solo. Come spiega l'edizione odierna di Repubblica, infatti, per capire se non è soltanto un risultato isolato e davvero la Fiorentina sia guarita, sarà necessaria una continuità nelle prestazioni e nei risultati. Certo è che quella vista ieri al Franchi è apparsa essere la squadra di inizio stagione, finalmente tornata a imporre il suo gioco. Nella storia della giornata c'è anche la prima rete in maglia viola di Belotti, tornato a sorridere e pronto a trascinare la squadra fuori dal gennaio nero appena archiviato. L'idea di dominare, creare e avere una trazione offensiva è quanto di meglio potesse capitare al Gallo, che ha portato esperienza e carattere. Ieri, ma non solo, ha messo in chiaro cosa significhi essere una punta.