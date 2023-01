Vittoria e Gonzalez, tutto il resto è da rivedere. Ma per ora va bene così

Nico torna e segna, ma si salvano in pochi contro un Sassuolo in crisi

Contava vincere, e null'altro. Così La Nazione in edicola oggi, che rimanda a più avanti le critiche per l'assenza di bel gioco. Magari e meglio il prima possibile. La Fiorentina vince, abbraccia Gonzalez, ma il racconto della partita rimane un alternarsi di sbadigli, sensazioni tutt’altro che adrenaliniche, cenni di cronaca ridotti al minimo. Italiano fa i cambi giusti con un aiutino dalle condizioni fisiche di Cabral e viene prima premiato (da Saponara), poi punito (da Dodò). Una volta subito il pari, la Fiorentina dimostra un carattere e una volontà che alla fine fanno la differenza e arriva al pareggio grazie alla tecnologia in campo. Tutto il resto, rimane un pacchetto da cose da rivedere.