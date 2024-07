Viola, weekend di lavoro. E la campagna abbonamenti parte (nonostante tutto)

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine degli impegni della Fiorentina in questa prima fase di ritiro estivo. Al Viola Park la parola d'ordine è intensità: la pretende Raffaele Palladino, in ogni esercitazione, soprattutto negli uno contro uno, diventati ormai un ritornello di queste giornate. La richiederà anche oggi, in un sabato da doppia seduta dopo che ieri, nel pomeriggio, la squadra non si è allenata sul campo. Oggi invece i cancelli del Viola Park riaprono per il terzo allenamento a porte aperte della settimana: si comincia alle 18 e, complice il giorno festivo, si aspettano numeri più alti rispetto agli scorsi giorni. A proposito di numeri, è partita alla grande la campagna abbonamenti, con più di quattromila tessere staccate nei primi due giorni di prevendite. Una corsa al biglietto accentuata dalle incognite sulla disponibilità di posti in un Franchi a capienza ridotta a causa dei lavori di ristrutturazione. Intanto anche la tifoseria si prepara al primo test di questo ritiro: appuntamento domani al Viola Park per l'amichevole tra prima squadra e Primavera (calcio d'inizio alle ore 18.30). Sarà l'occasione di vedere gli iniziali frutti del lavoro di Palladino e una prima indicazione su ruolo e stato di forma di Kean.