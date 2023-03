Viola via dal Franchi, tifosi arrabbiati: “Speriamo in decisione condivisa”

La notizia dello stop al Franchi per due campionati ufficializzata ieri dal sindaco Dario Nardella non ha colto di sorpresa la Fiorentina, che nelle ultime settimane si era già adoperata per trovare soluzioni ad hoc. Commisso e soci sono già al lavoro per capire quale sarà la nuova casa temporanea della Fiorentina per le prossime stagioni. Secondo Repubblica, l'ipotesi più percorribile è quella del Braglia di Modena: 20.000 spettatori di capienza, è di ristrutturazione recente e rappresenta una soluzione vicina. La società cerca un impianto che possa garantire l'ingresso almeno agli abbonati: bocciate così la candidatura di Empoli, Perugia e Grosseto, oltre alla scuola marescialli a Castello. Eventualmente, in caso di nuova qualificazione alle coppe europee i viola potrebbero giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia, off limits nei weekend per la convivenza di Sassuolo e Reggiana. La sede resta da scegliere, anche se è certo che i costi di gestione si alzeranno a dismisura.