Viola, tutto pronto per il Monza: in dubbio i reduci del Qatar

Saranno settimane di fuoco quella per la Fiorentina a gennaio, che nel giro di undici giorno sarà occupata in ben quattro sfide tra campionato e Coppa Italia. Come scrive La Repubblica, in vista della sfida contro il Monza, la sensazione è che Italiano possa fare affidamento su chi ha avuto sempre a disposizione a Firenze. Terracciano in porta è ormai una sicurezza, con Gollini sempre più chiacchierato in chiave mercato. In difesa si ripartirà con Dodò, Quarta, Igor e Biraghi, con Milenkovic ancora non al meglio dopo il ritorno da Qatar 2022. A centrocampo ci sarà sicuramente Mandragora, mentre la trequarti sarà formata da Ikoné, Bonaventura e Kouame. Il vero e unico ballottaggio riguarda l'attacco, visto che Cabral e Jovic non hanno ancora mai segnato. La Fiorentina è pronta a dare voce all'imbattibilità di queste sette amichevoli giocate anche nei test ufficiali e proverà ad andare avanti fino all'ultimo su ogni fronte. Castrovilli ha una voglia matta di tornare, pronto a tagliare il traguardo della 100ª presenza, ma servirà pazienza.