Viola “svegli”, ma sarà bene non riaddormentarsi: Dodò e Gonzalez pronti all’uso

La gara di stasera contro la Lazio è vista da La Nazione come un crocevia fondamentale della difficilmente leggibile stagione viola: di qua o di là? I viola si trovano al 13esimo posto con una partita in meno, è il momento di imprimere alla stagione una svolta importante. Il presidente Commisso ha parlato di risveglio, e allora sarà bene non riaddormentarsi contro una squadra che, rispetto agli Hearts, è tre categorie superiore. C'è Jovic regista d'attacco, c'è Kouamé, c'è Milenkovic dietro dopo il ritorno in coppa. E Dodò e Gonzalez, sebbene partano in panchina, sono pronti all'uso a gara in corso.