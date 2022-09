Fiorentina subito in campo: sabato arriva la Juventus

Dopo la delusione di ieri, la Fiorentina torna immediatamente in campo in vista della sfida di sabato alle 15:00 contro la Juventus. Quella di Udine sarà una gara da analizzare in modo molto approfondito al centro sportivo, anche per capire le motivazione della sconfitta. Vincenzo Italiano dovrà essere bravo a preparare la partita in poco tempo, perché il calendario di questa stagione richiede ritmi altissimi e questa settimana, come scrive il Corriere dello Sport, non fa eccezione.