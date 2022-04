Viola, paura della big scomparsa: pronti per il rush finale

La Fiorentina non ha più paura di nessuno: la squadra e Firenze adesso sono un tutt'uno per proseguire la corsa per l'Europa

Redazione VN

Dopo la grande vittoria col Napoli di settimana scorsa, la Fiorentina alla vigilia di Pasqua, sabato 16 alle ore 16:30 al Franchi, affronterà il Venezia. I Viola sono costretti a non sbagliare questo tipo di partite, soprattutto in questo momento. Mercoledì prossimo invece, ci sarà il ritorno di Coppa Italia a Torino contro la Juventus. In quel caso la Fiorentina sarà costretta a rimontare lo sfortunato 0-1 dell'andata con autorete di Venuti. Le vittorie con Napoli e Atalanta in Coppa, il pareggio a San Siro con l'Inter e l'exploit al Maradona di settimana scorsa, hanno dato alla squadra di Vincenzo Italiano una carica tale, da non aver più paura delle cosiddette big e di andare a giocarsela con tutti.

La Fiorentina può farcela, senza snaturarsi e prestando particolare attenzione alla fase difensiva. Come scrive La Repubblica, Firenze adesso farà di tutto per sostenere la squadra e anche per la sfida con il Venezia, la società punta a raggiungere e addirittura superare i 30 mila spettatori.